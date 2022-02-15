الامارات | فهد خميس يوجه رسالة إلى علي مبخوت بعد أن جرده من لقب الهداف التاريخي للدوري.. (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن فهد خميس يوجه رسالة إلى علي مبخوت بعد أن جرده من لقب الهداف التاريخي للدوري.. (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال أسطورة نادي الوصل، فهد خميس في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لرابطة المحترفين على «تويتر» إنه يشعر بالفخر لأن سلم لقب الهداف التاريخي لدوري الإماراتي إلى لاعب مواطن.

ووجه خميس رسالة للاعب الدولي مبخوت قال فيها: «علي مبخوت اسلمك هذا اللقب للاحتفاظ به، أنا أشعر بالفخر لأن اسلمه للاعب مواطن والف مبروك دخولك التاريخ من أوسع أبوابه».

ونشرت الرابطة مقطع الفيديو الذي يبدو أنه جرى تسجيله في وقت سابق عقب تسجيل مبخوت الهدف في الدقيقة 48 في شباك الظفرة مساء اليوم علما بأن فهد خميس يتماثل حالياً للشفاء.

وكان فهد خميس قد طمأن الجماهير على حالته الصحية بعدما تعرض إلى وعكة ألزمته سرير الشفاء، وقال في اتصال هاتفي أجرته معه «الإمارات اليوم»: «أنا بخير وبصحة جيدة».

وكان لاعبو فريق الجزيرة الأساسيين والبدلاء اصطفوا في ممر شرفي خلال احتفالية الدولي علي مبخوت عقب تسجيله لهدف في مرمى فريق الظفرة مساء اليوم الثلاثاء في اللقاء الذي انتهى بفوزهم بثلاثة أهداف نظيفة على استاد حمدان بن زايد ضمن المباراة المؤجلة من الجولة 14 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وحيا اللاعبون زميلهم بالتصفيق بوصوله للهدف رقم 176 في تاريخه وتخطي الرصيد التاريخي لأسطورة نادي الوصل السابق فهد خميس صاحب الـ 175 هدف.

يذكر أن مهاجم النصر، سبستيان تيغالي دخل هو الأخر في سباق الهداف التاريخي إذ يملك في رصيده حالياً 171 هدفاً.

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