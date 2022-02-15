الامارات | مالك نادٍ شهير يخسر 800 مليون دولار في يوم واحد!

شكرا لقرائتكم خبر عن مالك نادٍ شهير يخسر 800 مليون دولار في يوم واحد! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسببت التوترات السياسية بين روسيا وأوكرانيا في تراجع ثروة الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش مالك نادي تشلسي الإنجليزي والمقدرة بـ14.5 مليار دولار.

ونقل موقع قناة سكاي نيوز عربية عن صحيفة "ذا صن" البريطانية بأن أموال الملياردير الروسي تعرضت إلى هبوط حاد وفقد 28.6 في المئة بمجموعة الصلب "إيفراس"، مشيرة إلى أنه خسر 800 مليون دولار في يوم واحد.

يذكر أن ثروة إبراموفيتش تبلغ 14.5 مليار دولار، ويحتل الترتيب 145 في قائمة أغنى أغنياء العالم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news