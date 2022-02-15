أول رد فعل من أحمد جلال إبراهيم على تسريب نجلي مرتضى منصور

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أشار المستشار أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس الزمالك السابق، إلى احتمالية كون التسريبات الصوتية لأمير وأحمد مرتضى منصور ملفقة.

وقال أيمن يونس نجم الزمالك السابق: “المستشار أحمد جلال بيقولي احتمال فيك. تركيب يقصد، وانا بقوله المحكمه هي اللي تفصل”.

وتابع يونس، في تغريدة على حسابه بتويتر: “احنا رجاله و أكيد حا اعرف أخد حقي و حق أمي و أولادي.. عزيزي احنا اتربينا محترمين سفراء مهذبين لنادي الزمالك ومصر ولعبه كره القدم.. بس ولا بنهلل و لا بنطبل.. والاهم ما بسبش حقي.فما بالك بحق أمي”.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع صوتي منسوب لأمير وأحمد مرتضى منصور، وهما يتحدثان خلاله عن خطة دخول أحمد مرتضى منصور انتخابات الزمالك، والتي أجريت يوم الجمعة الماضي، وهو المقطع الذي أثار جدلاً كبيراً على السوشيال ميديا خاصة بين جماهير القلعة البيضاء.

وخلال التسريب، نصح أمير مرتضى، المشرف على الكرة بنادي الزمالك حالياً، شقيقه أحمد بعدم نزول الانتخابات على منصب نائب رئيس النادي خوفاً من سقوطه في الانتخابات، إذ نصحه بالنزول كعضو مجلس إدارة، وهو ما حدث لاحقا حيث نجح أحمد مرتضى منصور ضمن قائمة والده بالكامل التي اكتسحت انتخابات النادي الأبيض.

وورد في التسريب ذكر اسم أيمن يونس، الذي رشحه أحمد مرتضى للنزول كنائب رئيس مجلس إدارة، إلا أن أمير، ووفقاً للتسريبات المزعومة، رفضه خوفا من مضايقة والده في مجلس الإدارة، وقام بسبه.

كما أن التسريب المنسوب لنجليّ مرتضى منصور، حمل بعض الألفاظ الخادشة للحياء تجاه بعض الشخصيات، بينهم أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي السابق، وخالد لطيف أمين الصندوق الحالي، وهشام نصر رئيس اتحاد كرة السلة السابق، وهاني العتال المرشح السابق على منصب نائب الرئيس.