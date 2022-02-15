عبدالله جمعة باك يمين.. 9 تغييرات في التشكيل الأساسي للزمالك أمام سموحة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير للزمالك عن تشكيل فريقه لمواجهة سموحة في الخامسة والنصف مساء اليوم باستاد الجيش في برج العرب بالجولة التاسعة للدوري الممتاز.

وشهد التشكيل 9 تغييرات عن المباراة السابقة أمام بترو أتلتيكو الأنجولى فى افتتاح مجموعات دورى أبطال إفريقيا.

وضم التشكيل كلا من:

محمد عواد في حراسة المرمى.

في الدفاع: محمد عبد الشافي ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة.

في الوسط: إسلام جابر ويوسف أوباما ومحمد أوناجم ورزاق سيسيه ومحمود عبد الرازق شيكابالا.

في الهجوم: عمر السعيد.

دكة البدلاء كل من: محمد أبو جبل وأحمد فتوح ومحمد أشرف روقا ومحمد طارق وإمام عاشور وأشرف بن شرقي وسيف الدين الجزيري ومحمود حمدي الونش وأحمد سيد زيزو.