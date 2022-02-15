شكرا لقرائتكم خبر عن معلول يشارك في مران الأهلي و بيرسي تاو يبدأ الجري حول الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك التونسى علي معلول، ظهير أيسر الأهلي، في مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني المقرر لها يوم الجمعة في دوري أبطال إفريقيا.

وخضع معلول لفحص طبي قبل انطلاق المران للاطمئنان على حالته والتأكد من جاهزيته، بعد تعرضه لكدمة قوية في الكاحل خلال مباراة الهلال السعودي بالإمارات، التي حقق خلالها الفريق الفوز برباعية نظيفة وتوج بالميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخ مشاركاته بكأس العالم للأندية والثانية على التوالي.

فيما واصل الجنوب أفريقي بيرسي تاو، تنفيذ برنامجه التأهيلي فى الأهلي على هامش مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

وقام تاو بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات ضمن البرنامج التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه، للعودة إلى المشاركة في المران الجماعي بعد تعافيه بشكل تام من إصابة العضلة الأمامية.

وسبق أن أكد الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، أن بيرسي تاو سوف ينتظم في التدريبات الجماعية عقب مباراة الهلال السوداني، التي تقام يوم الجمعة المقبل على ملعب الجوهرة الزرقاء، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأدى الأهلي مرانه على ملعب التتش، الذي اشتمل على فقرة تدريبات إحماء تحت قيادة كابيللو مخطط الأحمال ثم أجرى الجهاز الفني تقسيمة الكرة.