شكرا لقرائتكم خبر عن "الطبيب" يهدد عودة كيروش للقاهرة 18 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر اتحاد الكرة بإمكانية تعديل موعد وصوله للقاهرة بعد الإجازة حيث يرتبط بموعد مع الطبيب وقد يضطر لتغيير الموعد اذا استدعى الأمر بعض التحاليل والفحوصات الطبية.

يعود البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر إلى القاهرة يوم 18 فبراير الجاري عقب إنتهاء الإجازة التي حصل عليها المدير الفني بعد إنتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 التي أقيمت في الكاميرون واختتمت فعالياتها يوم 6 فبراير من الشهر الجاري.

كشف مسئولو اتحاد الكرة، عن أن هناك تنسيقاً مع وزارة الشباب والرياضة والجهات المختصة من أجل السماح لأكبر عدد من الجمهور بالتواجد فى مباراة السنغال، المقرر إقامتها يوم 24 أو 25 مارس المقبل، فى ذهاب المرحلة النهائية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

وقال مسئولو اتحاد الكرة، إن مباراة المنتخب ستشهد تواجد أكثر من 40 ألف مشجع فى المباراة، وهو ما يتم التنسيق له مع الجهات المختصة فى الأيام القليلة المقبلة.

وتقرر بشكل نهائى إقامة مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش، أمام السنغال، بإستاد القاهرة فى اللقاء المقرر إقامته يوم 24 أو 25 مارس المقبل فى ذهاب المرحلة النهائية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 بقطر.

وجاء قرار إقامة مباراة منتخب مصر أمام السنغال بإستاد القاهرة بناء على طلب الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة كيروش الذى يرى أن استاد القاهرة أرضيته من أفضل الملاعب فى مصر.