شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسافر السودان بطائرة خاصة وحسام غالى يرافق البعثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي عن ترأس العامري فاروق بعثة الأهلي بالسودان وسيرافقه حسام غالي ‏ومن المقرر ان تخضع بعثة الأهلي لمسحة طبية خاصة بفيروس كورونا المستجد اليوم الثلاث.

وقال المدير التنفيذي للأهلي في تصريحاته لبرنامج (في الملعب وأنت سايق) مع إبراهيم فايق على إذاعة ميجا اف ام : "ستغادر بعثة النادي الأهلي غداً الأربعاء استعدادا لخوض مباراة الهلال يوم الجمعة المقبل النادي الأهلي.

أضاف: "هناك طائرة خاصة ستنقل الفريق على أن يعود الفريق بعد انتهاء المباراة مباشرة استعداد لمباراة صن داونز الجنوب افريقي في القاهرة ". وتابع: "سيخوض الفريق مرانه الاول يوم الخميس في نفس الملعب اللذي سنخوض فيه المباراة".

وأسند مجلس إدارة النادي الأهلي رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى السودان للعامري فاروق، نائب رئيس النادي.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة الهلال السوداني المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب الجوهرة الزرقاء في الخرطوم، ويسعى الفريق لتحقيق انطلاقة قوية في مشوار دوري أبطال إفريقيا.

وأجرت بعثة الأهلي، مسحة طبية عصر اليوم استعدادًا للسفر غدًا إلى السودان؛ لمواجهة الهلال في إطار منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد توج بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية التي انتهت مؤخرا في الإمارات، وقدم الفريق خلالها عروضا قوية.