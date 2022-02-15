شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجهاز الطبى لطلائع الجيش يكشف كواليس إنقاذ لاعب المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هاني غريب رئيس الجهاز الطبي بفريق طلائع الجيش عن طلب الجهاز الطبي لفريق مصر للمقاصة مساعدته في انقاذ هشام حافظ لاعب الفريق

وقال طبيب طلائع الجيش في تصريحاته لبرنامج (في الملعب وأنت سايق) مع إبراهيم فايق على إذاعة ميجا اف ام : "كنت امتلك جهاز التنفس ولم أعلم انه تعرض للاصابة في خلف الرأس".

وأضاف: "الاصابة في خلف الرأس تسبب بلع للسان والحمد لله قدرت اني الحق عدم بلعه للسان".

وشدد طلبت بضرورة عمل اشعة مقطعية للاعب.

وأكد هشام حافظ، لاعب نادى مصر المقاصة، أنه تعرض لارتجاج في المخ وبلع لسانى خلال مباراة فريقه أمام طلائع الجيش، التي أقيمت بينهما في إطار مباريات الأسبوع التاسع من بطولة الدورى.

وقال هشام حافظ، في مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "بلعت لسانى ولم أشعر بأى شيء خلال وقوعى في الاستاد، بالإضافة إلى ارتجاج في المخ، وفقدت الوعى لأكثر من ربع ساعة وبدأت استعيد وعى وأدرك ما حدث في الوقت الحالي".

وأضاف لاعب نادى مصر المقاصة: "استغربت جدا لما شُفت اللقطة لما فوقت لأن اللعب استمر ومفيش حد طلع الكرة ولا الحكم أوقف المباراة، والدكتور قالى أن ربنا كرمك لأنك وصلت للمستشفى في الوقت المناسب وكان أمامك دقائق والوضع اتغير نهائيا".