شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يتعادل مع المقاولون 1/1 فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق غزل المحلة بقيادة مديره الفنى عبد الحميد بسيونى مع ضيفه المقاولون العاب الذى يقوده فنيا محمد عودة بنتيجة 1/1 بالجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري العام، والتي ستضيفها استاد غزل المحلة.

تقدم المقاولون العرب فى بداية اللقاء عن طريق اللاعب أمادو أنياس فى الدقيقة ال 8 من عمر الشوط الأول ، قبل أن يعدل محمد فتح الله النتيجة بإحراز هدف التعادل فى الشوط الثانى بالدقيقة 54 .

وتعد مباراة اليوم هي أول لقاء رسمي لمحمد عودة المدير الفني للمقاولون العرب في الدوري العام، وذلك بعد استقالته خلال الفترة الماضية من تدريب غزل المحلة ليعود إلى بيته المقاولون الذي وافق على إقالة مدربه السابق عماد النحاس، كما يعد اللقاء أيضاً أول اختبار لغزل المحلة تحت قيادته الفنية الجديدة لعبد الحميد بسيوني والذي تولى المسؤولية بعد رحيل عودة.

دخل فريق المقاولون العرب اللقاء، متسلحاً بخمس صفقات جديدة عقدها خلال الميركاتو الشتوي الماضي، ووصل ذئاب الجبل إلى النقطة السابعة بعدما خاض 9 مباريات، حيث فاز المقاولون في مباراة وحيدة وتعادل في 4 لقاءات وخسر 4 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 10 أهداف واستقبلت شباكهم 13 هدفاً أخر.

بينما يمتلك غزل المحلة 11 نقطة بعد هذا التعادل ،حيث خاض 9 مباريات، حيث فاز غزل المحلة في مباراتين وتعادل في 5 لقاءات أخرى، وخسر في مباراتين أيضاً كانتا أمام الأهلي والزمالك، وسجل لاعبو المحلة 11أهداف واستقبلت شباكهم 12هدفاً آخر.