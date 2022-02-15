الامارات | علي سعيد الكعبي: مارفيك سافر إلى هولندا ولم يرد على هاتفه

شكرا لقرائتكم خبر عن علي سعيد الكعبي: مارفيك سافر إلى هولندا ولم يرد على هاتفه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المعلق الرياضي المعروف علي سعيد الكعبي إن «كل شيء في الإمارات يتقدم بإستثناء كرة القدم».

وأضاف علي سعيد الكعبي خلال تعليقه على مباراة الوصل والشارقة أمس الأثنين في كأس رئيس الدولة على «قناة أبوظبي الرياضية» إن مارفيك سافر إلى هولندا واغلق تلفونه وليرد على حد«.

وكانت»الإمارات اليوم«قد ذكرت أن هناك سر غامض وراء الإقالة المفاجئة لمارفيك في هذا التوقيت المهم والحساس الذي سيخوض خلاله المنتخب مباراتين حاسمتين أمام العراق وكوريا الجنوبية يومي 24 و29 مارس المقبل في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وعين اتحاد الكرة الأحد الماضي المدرب الارجنتيني أروبارينا مدربا لمنتخب الإمارات خلفا للمدرب السابق مارفيك.

واحدث رحيل مارفيك المفاجئ عن تدريب منتخب الإمارات جدلا واسعا في الأوساط الرياضية الإماراتية لاسيما أن لجنة المنتخبات الوطنية في اتحاد الكرة كانت رفعت توصية إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة بإستمراره حتى أنتها عقده في مارس المقبل بالتزامن مع انتهاء مشواره المنتخب في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

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