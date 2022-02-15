شكرا لقرائتكم خبر عن العامرى فاروق رئيس بعثة الأهلي فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة النادي الأهلي تكليف العامري فاروق، نائب رئيس النادي برئاسة بعثة الفريق فى السودان، استعدادا لخوض مباراة الهلال السوداني المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب الجوهرة الزرقاء في الخرطوم، ويسعى الفريق لتحقيق انطلاقة قوية في مشوار دوري أبطال إفريقيا. هذا وأجرت بعثة الأهلي، مسحة طبية عصر اليوم استعدادًا للسفر غدًا إلى السودان، وذلك وفقا للبروتوكول المتبع قبل السفر خارج مصر. وكان الأهلي قد توج بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية التي انتهت مؤخرا في الإمارات، وقدم الفريق خلالها عروضا قوية.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة الهلال السوداني المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب الجوهرة الزرقاء في الخرطوم، ويسعى الفريق لتحقيق انطلاقة قوية في مشوار دوري أبطال إفريقيا.

ويستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق عقب العودة من الإمارات.

كان الأهلي قد توج بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية التي انتهت مؤخرا في الإمارات، وقدم الفريق خلالها عروضا قوية.