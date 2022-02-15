شكرا لقرائتكم خبر عن 400 لاعبا فى بطولة الجمهورية للفنون القتالية المختلطة MMA والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن الاتحاد المصري للمواي تاي برئاسة محمد إبراهيم، عن إقامة بطولة الجمهورية المفتوحة للفنون المختلطة MMA في استاد القاهرة خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير الجاري.

وكشف محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي عن مشاركة نحو 400 لاعب ولاعبة في بطولة الجمهورية المفتوحة للفنون المختلطة MMA من جميع المراحل السنية والذين يمثلون جميع المحافظات.

وقال إن بطولة الجمهورية تعود أهميتها إلى اختيار أفضل العناصر لضمهم إلى عناصر المنتخب المصري الذي يشارك في بطولة العالم للفنون القتالية «MMA» في هولندا خلال الفترة من 23 إلى 27 مارس المقبل.

وتشهد بطولة العالم مشاركة 16 لاعب ولاعبة وسيتم الاستقرار على أسماء عناصر الفراعنة عبر تجارب تقام خلال بطولة الجمهورية المفتوحة للفنون القتالية «MMA» في استاد القاهرة.

وحرص الاتحاد المصري للمواي تاي على تنبيه المشاركين فى البطولة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال فترة إقامة بطولة الجمهورية من أجل الوقاية من فيروس كورونا مع تطبيق التباعد الاجتماعي من أجل المحافظة على سلامة جميع المشاركين في البطولة.

وتلقى بطولة MMA البطولة تلقى إقبالا كبيرا من اللاعبين الذين يمثلون كافة أرجاء محافظات الجمهورية.