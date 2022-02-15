شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الزمالك وسموحة قبل موقعة الثلاثاء في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى نادى الزمالك في الخامسة والنصف مساء الثلاثاء، مع نادى سموحة على استاد برج العرب فى الجولة التاسعة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.

يدخل الزمالك اللقاء في المركز الثانى برصيد 19 نقطة من 8 مباريات، جمعها من 6 انتصارات وتعادل وهزيمة وسجل 17 هدفا واستقبل 7 أهداف، في المقابل يحتل سموحة المركز الرابع برصيد 15 نقطة من 8 مباريات جمعها من 4 انتصارات و3 تعادلات وهزيمة وحيدة سجل 14 هدفا واستقبل 13 هدفا.

تاريخ مواجهات الزمالك وسموحة

وتعد مباراة الثلاثاء هي المواجهة 19 التي تجمع الفريقين في بطولة الدورى، حيث سبق أن لعبا 18 مباراة فى مسابقة الدورى منذ صعود سموحة موسم 2010 – 2011، الأرقام تعطى أفضلية كبيرة للزمالك بـ9 حالات فوز و23 هدفاً مقابل 3 انتصارات و15 هدفاً للفريق السكندرى و6 تعادلات آخرها (3 – 3) فى الجولة 26 من موسم 2019/ 2020.

وإجمالا حقق الزمالك الفوز فى 13 مواجهة، من أصل 22 لقاء جمعه بسموحة بكل البطولات، بينما انتصر الأخير 3 مرات فقط، وسيطر التعادل على 6 مباريات.

آخر المواجهات

تعد آخر مواجهة جمعت الفريقين كانت في 6 مايو 2021 والتى حقق فيها الزمالك الفوز على سموحة بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما على استاد القاهرة ضمن فعاليات الجولة العشرين للدورى الموسم الماضى.

بادر الزمالك بالتقدم فى الدقيقة 18 عن طريق المغربى أشرف بن شرقى، بعدها بدقيقتين يتعادل مصطفى فتحى لسموحة، وفى الدقيقة 42 ينجح طارق حامد فى إعادة التقدم للزمالك من جديد.