شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات بالجملة فى تشكيلة الزمالك أمام سموحة .. عبد الله جمعة باك رايت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير للزمالك عن تشكيل الفريق فى مواجهة سموحة في الخامسة والنصف مساء اليوم باستاد الجيش في برج العرب بالجولة التاسعة للدوري الممتاز، والذى شهد تغييرات بالجملة فى مقدمتها مشاركة عبد الله الظهير الأيسر فى مركز الظهير الأيمن مع وجود شيكابالا وأوباما

وضم التشكيل كلا من:

محمد عواد في حراسة المرمى.

في الدفاع: محمد عبد الشافي ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة.

في الوسط: إسلام جابر ويوسف أوباما ومحمد أوناجم ورزاق سيسيه ومحمود عبد الرازق شيكابالا.

في الهجوم: عمر السعيد.

بينما يجلس على. دكة البدلاء كل من: محمد أبو جبل وأحمد فتوح ومحمد أشرف روقا ومحمد طارق وإمام عاشور وأشرف بن شرقي وسيف الدين الجزيري ومحمود حمدي الونش وأحمد سيد زيزو.

بينما ضم تشكيل سموحه كل من الهاني سليمان، رجب نبيل،خالد عبد الفتاح، أحمد حكم ، محمد شكرى، محمد كناريا ، حليمو ، محمد عبد العاطي، عبد الكبير الوادي، إيليا سيلا ، حسين فيصل .