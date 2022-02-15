7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 15 فبراير 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ،اتحاد الكرة يطلب تأجيل مباراة مصر والسنغال المؤهلة لكأس العالم 24 ساعة ،بعد رفض الأهلي التفريط في الشناوي ..أبو جبل على رادار النصر السعودي .

بعد رفض الأهلي التفريط في الشناوي ..أبو جبل على رادار النصر السعودي

علم الخليج 365 أن نادي النصر السعودي لازال يكثف من جهوده للبحث عن حارس سوبر لتدعيم صفوفه بداية من الموسم الجديد، وكان محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخبنا الوطني على رأس المرشحين للانتقال للنادي السعودي في أكثر من مناسبة في ظل الاقتناع الكبير بقدراته، إلا أن الصفقة لم تُكلل بالنجاح في ظل رفض الأهلي التفريط في حارسه الدولي.

موسيمانى يستعين بالشباب لمواجهة غيابات الأهلى محلياً وأفريقياً

يدرس الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى الاستعانة ببعض عناصر الفريق الشابة، يأتى فى مقدمتهم زياد طارق ومحمد مغربى ومحمد أشرف، خلال الفترة المقبلة من أجل مواجهة ضغط المباريات المتوقع للفريق محلياً وأفريقياً خلال الفترة المقبلة.

قرر اتحاد الكرة برئاسة جمال علام ، إرسال خطاب للفيفا للمطالبة بتأجيل مباراة الإياب بين منتخبي مصروالسنغال في تصفيات كأس العالم، لتقام المباراة يوم 29 مارس المقبل بدلا من 28 من نفس الشهر.

تأكد غياب أحمد حجازى مدافع منتخب مصر عن مباراتى الفراعنة ضد السنغال، المقرر لهما الشهر المقبل فى المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم.

قرر مسئولي النادى الأهلى استغلال المكافأة التي سيحصل عليها الفريق نظير التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية في تسديد مستحقات اللاعبين وعلى رأسها مقدم العقود حيث يحصد المارد الأحمر مبلغ مليوني و500 ألف دولار _ أى 40 مليون جنيه مصرى تقريباً_ بعد التتويج بالميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه

تتجه النية لدى الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني لتجميد ثنائي الفريق محمد مجدي أفشة وايمن أشرف في مباراة الفريق أمام الهلال السوداني ببطولة دوري ابطال أفريقيا.

أدى فريق المصري مرانه صباح اليوم على ستاد مبابي ليبي بمدينة دوالا الكاميرونية، قبل ساعات قليلة من العودة إلى القاهرة عقب خوض مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية أمام القطن الكاميروني والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.