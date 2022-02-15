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شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعاين ملعب المباراة قبل مواجهة سموحة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عاين الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة باتريس كارتيرون ، ومعه باقى افراد الدهاز المعاون ، وكذلك لاعبى الفريق، ملعب المباراة التى تجمع الأبيض مع سموحة فى الجولة التاسعة من بطولة الدورى الممتاز ، ببرج العرب .
ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول الدوري برصيد 19 نقطة.. بينما يحتل سموحة المركز الرابع برصيد 15 نقطة.
ويخوض الزمالك المباراة بقائمة تضم كل من: حراسة المرمى : محمد عواد - محمد أبوجبل - السيد عطية
خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - عبد الله جمعة - محمد طارق ، خط الوسط: إسلام جابر - محمد أشرف " روقا" - إمام عاشور - يوسف إبراهيم " أوباما" - ماجد هاني - أحمد سيد "زيزو" - محمد اوناجم - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أشرف بن شرقي - رزاق سيسيه ، وفى خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - عمر السعيد - حسام أشرف.
معاينة الملعب
الزمالك فى الملعب
الزمالك يعاين الملعب