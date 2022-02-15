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الزمالك يعاين ملعب المباراة قبل مواجهة سموحة فى الدورى

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القاهرة - سامية سيد - عاين الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة باتريس كارتيرون ، ومعه باقى افراد الدهاز المعاون ، وكذلك لاعبى الفريق، ملعب المباراة التى تجمع الأبيض مع سموحة فى الجولة التاسعة من بطولة الدورى الممتاز ، ببرج العرب .

ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول الدوري برصيد 19 نقطة.. بينما يحتل سموحة المركز الرابع برصيد 15 نقطة.

 

ويخوض الزمالك المباراة بقائمة تضم كل من:  حراسة المرمى : محمد عواد - محمد أبوجبل - السيد عطية 

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - عبد الله جمعة - محمد طارق ، خط الوسط:  إسلام جابر - محمد أشرف " روقا" - إمام عاشور - يوسف إبراهيم " أوباما" - ماجد هاني - أحمد سيد "زيزو" - محمد اوناجم - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أشرف بن شرقي - رزاق سيسيه ، وفى خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - عمر السعيد - حسام أشرف.

 

معاينة الملعب
معاينة الملعب

الزمالك فى الملعب
الزمالك فى الملعب

الزمالك يعاين الملعب
الزمالك يعاين الملعب

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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