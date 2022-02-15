شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبا فى قائمة البنك الأهلى استعدادا لفيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي 20 لاعباً للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة فيوتشر ضمن مباريات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها غداً الأربعاء في الثامنة مساءً ويستضيفها ستاد السلام.

حراسة المرمى : محمود الزنفلى – احمد صبحى

خط الدفاع : أحمد ياسين – امير مدحت – عاصم صلاح – محمد ميدو – محمد دبش – أسامة إبراهيم – إسحاقو يعقوبو

خط الوسط : محمد حامد – معروف يوسف – كريم بامبو – احمد ياسر – محمود السيد – محمد بسيونى – شادى رضوان – محمد هلال – احمد سعيد

خط الهجوم : فادى فريد – ناصر منسى

ويحتل البنك الأهلى المركز الثامن بجدول الدورى برصيد 11 نقطة بعد الهزيمة الأخيرة التى منى بها على ملعبه أمام سموحه بهدفين مقابل هدف .