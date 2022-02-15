شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الزمالك وسموحة إلى ستاد برج العرب ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة الزمالك إلى برج العرب، استعدادا لمواجهة فريق سموحة في الخامسة والنصف مساء اليوم، في إطار مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

كما وصل لاعبى سموحة إلى الاستاد أيضا استعدادا للمواجهة المرتقبة .

وحرص لاعبو الفريق والجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل خوض عمليات الإحماء استعدادا لخوض المباراة المرتقبة.

ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول الدوري برصيد 19 نقطة.. بينما يحتل سموحة المركز الرابع برصيد 15 نقطة.

ويخوض الزمالك المباراة بقائمة تضم كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد أبوجبل - السيد عطية

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - عبد الله جمعة - محمد طارق .

خط الوسط: إسلام جابر - محمد أشرف " روقا" - إمام عاشور - يوسف إبراهيم " أوباما" - ماجد هاني - أحمد سيد "زيزو" - محمد اوناجم - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أشرف بن شرقي - رزاق سيسيه

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - عمر السعيد - حسام أشرف .