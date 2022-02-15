شكرا لقرائتكم خبر عن مران سري للإسماعيلى قبل مواجهة بيراميدز بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق الكرة الأول بالإسماعيلي، تدريباته عصر اليوم علي ملعب ” عبد الرحمن أنوس ” بإستاد الإسماعيلية، ضمن برنامج الإعداد للقاء بيراميدز في تمام الخامسة والنصف من مساء غد الأربعاء لحساب الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

المران اشتمل علي تقسيم اللاعبين لمجموعتين تم خلالها تنظيم مجموعة من الجمل الخططية والتكتيكية قبل أن يتم منح اللاعبين مجموعة من التعليمات الفنية بشكل منفرد والمقرر تنفيذها في لقاء الغد.

وأقيمت تقسيمة حماسية في ختام المران تم إيقافها عدة مرات من أجل إصلاح الأخطاء الفنية المرتكبة لتجنب إرتكابها خلال مواجهة الاربعاء.

وفضل الجهاز الفني للفريق إقامة المران بشكل سري من أجل تجنب تشتيت ذهن اللاعبين والحفاظ علي تركيزهم سعيًا لتحقيق نتيجة إيجابية وبدء تحسين ترتيب الفريق بجدول المسابقة.

وعلى هامش المران واصل الثنائي محمد فوزي والإيفواري جان موريل تدريباتهما التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي للدراويش.