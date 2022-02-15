شكرا لقرائتكم خبر عن كل ماتريد معرفته عن مباراة سموحة والزمالك بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك مضيفه سموحة بستاد برج العرب في الإسكندرية، فى الخامسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، في قمة مباريات الجولة التاسعة للدوري المصري فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية المعروفة عن لقاءات الفريقين نلقى الضوء على كواليسها فى السطور التالية..

س: كيف انتهت المواجهات السابقة بين الزمالك وسموحة ؟

ج: 18 مباراة جمعت الطرفين في مسابقة الدوري منذ صعود سموحة موسم 2010 – 2011 ، الأرقام تعطي أفضلية كبيرة للزمالك بـ 9 حالات فوز و23 هدفاً مقابل 3 انتصارات و15 هدفاً للفريق السكندري و6 تعادلات أخرها (3 – 3) في الجولة 26 الموسم الماضي.وإجمالا يقف التاريخ في صف الزمالك، الذي حقق الفوز في 13 مواجهة، من أصل 22 لقاء جمعه بسموحة بكل البطولات، بينما انتصر الأخير 3 مرات فقط، وسيطر التعادل على 6 مباريات.

س: ماهو التشكيل المتوقع للزمالك أمام سموحة ؟

ج: من المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد أبو جبل في حراسة المرمى امامه الرباعى حازم المثلوثى ومحمود علاء ومحمود الونش واحمد أبو الفتوح وفى الوسط إمام عاشور وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وأشرف بن شرقى وشيكابالا وسيف الدين الجزيرى .

س: ماهى غيابات سموحة أمام الزمالك ؟

ج: يغيب عن صفوف سموحه الثنائي شريف رضا وأحمد عيد بسبب الإصابة ، وأحمد رمضان بيكهام، ومروان حمدي بسبب الإيقاف، بعد حصول الأول على البطاقة الحمراء في مباراة الفريق الماضية أمام البنك الأهلي، وحصول الثاني على البطاقة الصفراء الثالثة.

س: من يدير موقعة الزمالك وسموحة تحكيمياً ؟

ج:قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، اختيار الحكم الدولى أحمد الغندور لإدارة مباراة الزمالك وسموحة ويعاونه كل من هانى خيرى ومحمد لطفى مساعدان، ونادر قمر الدولة حكم رابع، ومحمد سلامة حكم فيديو وسامى هلهل مساعد فيديو.

س: ماذا عن موقف الزمالك وسموحة فى جدول الدوري ؟

ج: يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 19 نقطة خلف الأهلي، الذي يتفوق بأفضلية المواجهات المباشرة ، بينما يأتي سموحة في المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، بعد فوزه في 4 مباريات، وتعادل في 3، بينما خسر في مباراة واحدة فقط.