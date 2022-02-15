شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يتقدم على المحلة بهدف أمادو أنياس فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إنتهى الشوط الأول من لقاء المقاولون العرب و نظيره غزل المحلة بالجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري العام، والتي يستضيفها استاد غزل المحلة بتقدم ذئاب الجبل بنتيجة 1/0 .

أحرز هدف المقاولون العرب اللاعب أمادو أنياس فى الدقيقة ال 8 من عمر الشوط الأول .

و ضم تشكيل المقاولون كلا من ، أمير عابد و محمود عزت و أحمد عفيفى و أحمد عبد العزيز زيزو و حسن شاهين و محمد مجلى و أحمد الشيمى و فاروق كابور و لويس أدوار و أمادو انياس و عماد فتحى .

بينما جاء تشكيل المصرى على النحو التالى : عمرو شعبان ، محمد فتح الله ، معاذ الحناوي ، هاني عادل ، ايهاب سمير ، اشرف سيد ، احمد النادري ، بازوكا ، هشام بلحة ، فوافي ، عبده يحيي

الاحتياطي

الحضري ، ابراهيم صلاح ، ماليك توريه ، خالد سامي ، يحيي حامد ، مصطفي العش ، حميد ماو ، احمد غنيم

وتعد مباراة اليوم هي أول لقاء رسمي لمحمد عودة المدير الفني للمقاولون العرب في الدوري العام، وذلك بعد استقالته خلال الفترة الماضية من تدريب غزل المحلة ليعود إلى بيته المقاولون الذي وافق على إقالة مدربه السابق عماد النحاس، كما يعد اللقاء أيضاً أول اختبار لغزل المحلة تحت قيادته الفنية الجديدة لعبد الحميد بسيوني والذي تولى المسؤولية بعد رحيل عودة.

ويخوض غزل المحلة المباراة محتلاً المركز 11 بجدول مسابقة الدوري العام، بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز غزل المحلة في مباراتين وتعادل في 4 لقاءات أخرى، وخسر في مباراتين أيضاً كانتا أمام الأهلي والزمالك، وسجل لاعبو المحلة 10 أهداف واستقبلت شباكهم 11 هدفاً آخر.

بينما دخل فريق المقاولون العرب اللقاء، متسلحاً بخمس صفقات جديدة عقدها خلال الميركاتو الشتوي الماضي، ويحتل ذئاب الجبل المركز الـ 15 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 6 نقاط بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز المقاولون في مباراة وحيدة وتعادل في 3 لقاءات وخسر 4 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 9 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفاً أخر.