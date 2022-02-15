شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي يقترب من العودة للزمالك في الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الدحيل القطري، من العودة لصفوف الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك عقب التواصل بين إدارة نادي الزمالك واللاعب خلال الفترة الماضية لحل ازمة مستحقاته المتأخرة.

وتواصل امير مرتضي المشرف علي الكرة بنادي الزمالك مع فرجاني ساسي لحل ازمة مستحقاته المتأخرة لدي النادي من الموسم الماضي، وأبدى اللاعب رغبة في العودة لنادي الزمالك عقب استقرار الأوضاع بعد انتخاب مجلس جديد، ومن المنتظر ان تشهد المفاوضات خطوات جادة خلال الأيام المقبلة لعودة اللاعب الي الزمالك مرة أخرى، خاصة ان الفريق في حاجة لمجهوداته.

من ناحية أخرى قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك عودة محمود علاء مدافع الفريق للتشكيل الأساسي في مباراة اليوم امام سموحة ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري والتي ستقام علي استاد برج العرب.

وقرر كارتيرون عودة علاء للتشكيل عقب تراجع مستوى محمد عبد الغني بالإضافة لتألق محمود علاء في التدريبات الأخيرة التي سبقت المباراة.

ومن المنتظر ان يتحرك فريق الزمالك من فندق الإقامة الي ملعب المباراة بعد قليل عقب تناول وجبة الغداء ، فيما سيعلن كارتيرون التشكيل الرسمي للمباراة فور الوصول الي ملعب برج العرب.

ومن المتوقع ان يبدأ كارتيرون المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع: أحمد أبو الفتوح، محمود حمدي الونش، محمود علاء ، حمزة المثلوثي.

الوسط: روقا، إمام عاشور، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي.

الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويدخل الزمالك مباراة اليوم فى المركز الثانى بجدول الترتيب برصيد 19 نقطة بفارق الأهداف عن الأهلى المتصدر صاحب نفس الرصيد من النقاط، وإن كانت له مباراة مؤجلة.