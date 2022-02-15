طائرة خاصة تنقل بعثة الأهلي إلى السودان لمواجهة الهلال

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن بعثة الفريق إلى السودان لمواجهة الهلال في دوري أبطال أفريقيا ستنتقل على متن طائرة خاصة، ويترأسها العامري فاروق ويرافقه حسام غالي.

الأهلي يحل ضيفا على الهلال (الجمعة) في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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ومن المقرر أن تخضع بعثة الأهلي لمسحة طبية خاصة بفيروس كورونا المستجد اليوم الثلاثاء، على أن تنطلق رحلته في اليوم التالي.

وقال المدير التنفيذي في تصريحاته لبرنامج "في الملعب وأنت سايق" مع إبراهيم فايق على إذاعة "ميجا اف ام": "ستغادر بعثة النادي الأهلي الأربعاء استعدادا لخوض مباراة الهلال يوم الجمعة المقبل".

وأضاف: "هناك طائرة خاصة ستنقل الفريق، على أن تعود البعثة بعد انتهاء المباراة مباشرة استعدادا لمباراة صن داونز الجنوب أفريقي في القاهرة".

وأتم: "سيخوض الفريق مرانه الأول يوم الخميس في نفس الملعب الذي سنخوض فيه المباراة".