تأجيل مباراة الهلال بالدوري للاستعداد للقاء الأهلي بالأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أجل الاتحاد السوداني لكرة القدم، مباراة الهلال وكوبر بالجولة الثالثة من منافسات بطولة الدوري المحلي، قبل مواجهة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفًا على الهلال يوم الجمعة المقبل (18 فبراير) على ملعب الجوهرة الزرقاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "كفر ووتر" السودانية، فإن الاتحاد السوداني فضل تأجيل مباراة الهلال بالدوري لإتاحة الفرصة للفريق السوداني للاستعداد الكافي للقاء الأهلي.

وفي السياق ذاته، أجل الاتحاد السوداني لكرة القدم مباراة المريخ ونظيره توتي لارتباط الأول بمباراة أمام صندوانز ضمن البطولة ذاتها.

جدير بالذكر أن الهلال والمريخ يتواجدان في المجموعة الأولى بمجموعات دوري أبطال أفريقيا التي تضم صنداونز الجنوب أفريقي والأهلي حامل اللقب.