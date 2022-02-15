بيراميدز يستقبل 20 طفلا من أبطال مؤسسة أهل مصر لعلاج الحروق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

ستقبل نادي براميدز 20 طفلا من أبطال مؤسسة أهل مصر للتنمية، من الناجين من حوادث الحروق المختلفة، وذلك ضمن برنامج الدمج المجتمعي والتأهيل النفسي الذي تنفذه المؤسسة، كجزء أساسي من علاج ورعاية الناجين من الحروق.

وقام الأطفال بقضاء يوم داخل النادي، تضمن لقاءات مع لاعبي النادي لفريق كرة القدم، وفى مقدمتهم اللاعب عمر جابر والكابتن حسين السيد واللاعب المغربي وليد الكارتى ، وألتقط الأطفال صورا تذكارية مع اللاعبين، وأقيمت مباراة ودية صغيرة جمعت أبطال الحروق مع فريق بيراميدز، والتي كان لها تأثير إيجابي بالغ على الأطفال، بشكل يساهم في تحقيق أهداف برنامج التأهيل المجتمعي، لإزالة شعور النبذ المتواجد لدى الأطفال، كما حرصت مؤسسة أهل مصر للتنمية، على تكريم نادي بيراميدز من خلال الأطفال وتسليم درع مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق وبالمجان.

وقالت الدكتورة هبة السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، أن الزيارة تأتي تأكيدا على سعي المؤسسة بشكل دائم على الإهتمام بكافة جوانب رعاية وعلاج ناجين الحروق، وخاصة الأطفال، ليس فقط من خلال العلاج الطبي فقط، ولكن بالتأهيل النفسي والمجتمعي باعتبار مصابي الحروق من أهم الفئات التي لا بد من الإهتمام بها وتقديم الرعاية لها في أي مجتمع حضري، وعدم إهمال أفراد هذه الفئة وعزلهم عن المجتمع.

وأضافت السويدي ضرورة العمل على دمج أبطال الحروق وحصولهم على كافة الخدمات التي يحصل عليها أي مواطن، ولا يقتصر الدمج على المجال التربوي فقط، بل في المجال المهني والرياضي، والاجتماعي، والطبي وغيرها، وهو الهدف وراء زيارة نادي براميدز، بهدف القضاء على النظرة السلبية نحوهم، و إتاحة الفرصة وتهيئة كافة المتطلبات والاحتياجات لإنجاح عملية دمجهم، خاصة وأن إشراكهم مع المجتمع يولد لديهم دافعية وإقبال نحو التعلم والعمل، وتحقيق علاقات اجتماعية منتجة، موجهة الشكر لنادي براميدز على الاستقبال، وسعيهم لاتمام برنامج التأهيل الشامل لأطفال اهل مصر من ضحايا الحروق.