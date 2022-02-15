توتي يمتدح صلاح ودجيكو.. ويؤكد: مو أصبح هدافا قاتلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال فرانشيسكو توتي لاعب روما السابق، إن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي أصبح هدافا قاتلا، مضيفًا أنه يمكنه إلحاق الأذى بمنافسيه.

وسبق لمحمد صلاح اللعب مع توتي وإيدين دجيكو لاعب إنتر ميلان الحالي بين صفوف روما بين عامي 2015 و2017 قبل رحيل صلاح إلى ليفربول في صيف 2017.

ويستعد ليفربول لمواجهة إنتر ميلان غدًا الأربعاء في ذهاب منافسات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وخلال تصريحات نقلتها صحيفة "فوتبول إيطاليا"، قال توتي: "دجيكو وصلاح كانا أقويا معا، لقد كونا قوة هجومية مذهلة لروما".

وتابع: "لم يكن صدفة أن يسجل دجيكو العديد من الأهداف بفضل تمريرات صلاح الحاسمة".

وأضاف: "صلاح أصبح هدافًا قاتلًا في ليفربول، التعاقد مع لاعبين مثل صلاح ودجيكو يجعلك تحب عملك أكثر.. من الرائع رؤيتهم يلعبون غدا ضد بعضهم البعض".

وواصل: "كنت أعلم دائمًا أن صلاح بإمكانه تسجيل العديد من الأهداف، الآن لديه مساحة لإلحاق الأذى بالمنافسين".

وأتم: "في إيطاليا، كان لديه واجبات دفاعية لكنه كان دائمًا يتمتع بخصائص تمكنه من التسجيل باستمرار".

جدير بالذكر أن صلاح لعب بقميص روما 83 مباراة في مختلف البطولات، سجل 34 هدفا وصنع 22 تمريرة حاسمة.