تعرف على موعد مباراتي تونس ومالي في تصفيات كأس العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" موعد تونس ومالي في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا.



وكانت قرعة المرحلة الحاسمة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا قد أوقعت منتخب تونس في مواجهة مالي، حيث ستكون مباراة الذهاب على ملعب الأخير، بينما ستكون مباراة العودة في تونس.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي عن إقامة مباراة تونس ومالي في ذهاب المرحلة الحاسمة من تصفيات كأس العالم 2022 يوم 24 مارس/آذار المقبل.

وأشار "الفيفا" إلى أن مباراة الإياب ستُقام على ملعب حمادي العقربي يوم 27 من الشهر نفسه.

سيتم بث مباريات تصفيات كأس العالم 2022 أفريقيا "الدور الفاصل" حسب شراء حقوق البث من كل دولة.

يُذكر أن منتخب تونس ودع بطولة كأس أمم أفريقيا التي أقيمت في الكاميرون من ربع النهائي، عقب الهزيمة أمام بوركينا فاسو.