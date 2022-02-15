ما هو موعد مباراتي الجزائر والكاميرون في تصفيات كأس العالم؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" موعد مباراتي الجزائر والكاميرون في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا.



وكانت قرعة المرحلة الحاسمة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا قد أوقعت منتخب الجزائر في مواجهة الكاميرون، حيث ستكون مباراة الذهاب في ياوندي، بينما ستكون مباراة العودة في الجزائر.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي عن إقامة مباراة الجزائر والكاميرون في ذهاب المرحلة الحاسمة من تصفيات كأس العالم 2022 يوم 26 مارس/آذار المقبل.

وأشار "الفيفا" إلى أن مباراة الإياب ستُقام على ملعب مصطفى تشاكر يوم 29 من الشهر نفسه.

سيتم بث مباريات تصفيات كأس العالم 2022 أفريقيا "الدور الفاصل" حسب شراء حقوق البث من كل دولة.

يُذكر أن منتخب الجزائر ودع بطولة كأس أمم أفريقيا التي أقيمت في الكاميرون من دور المجموعات، بينما خرج أصحاب الأرض من نصف النهائي.