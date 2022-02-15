خطوة جديدة من ليفربول بشأن تجديد عقد صلاح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

اتخذت إدارة نادي ليفربول الإنجليزي موقفاً جديداً بشأن تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح، الذي ينتهي في يونيو 2023.



وقالت صحيفة "ذا أتليتك" البريطانية إن إدارة ليفربول قررت تعطيل خطتها للصفقات الصيفية لحين تحديد موقف محمد صلاح.

وأوضحت الصحيفة أن الإدارة لا تريد بدء التفاوض مع عناصر جديدة قبل معرفة الموقف النهائي لصلاح، بشأن تجديد عقده مع ليفربول والاستمرار بين صفوف الفريق الأحمر من عدمه.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن إدارة النادي تريد تجديد عقد محمد صلاح، ولكن في نفس الوقت دون التضحية بهيكل الأجور الحالي حتى لا يتسبب الأمر في إحداث أزمة بين اللاعبين.

وشددت الصحيفة على أن الإدارة ترفض بشكل قاطع دفع المبلغ الذي يطلبه محمد صلاح في عقده الجديد والمقدر بـ 400 ألف يورو أسبوعياً.

الجدير بالذكر أن إدارة نادي ليفربول تحاول الوصول لاتفاق مع صلاح ووكيله رامي عباس بشأن تجديد تعاقده، خاصة أنه يعتبر نجم الفريق الأول واستمراره بين صفوف الريدز يعد بمثابة المطلب الجماهيري.