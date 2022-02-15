تعرف على التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وسبورتنج لشبونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

يستضيف ملعب خوزيه آلافالادي، الثلاثاء، أحد مواجهات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بين مانشستر سيتي الإنجليزي وسبورتنج لشبونة البرتغالي.



ويُتوقع أن يقود الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، تشكيلة فريقه الأساسية ضد فريق العاصمة البرتغالية ضمن خطط المدرب بيب جوارديولا.

وبحسب ما نشرت صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز" البريطانية، فإن جوارديولا سيعتمد في الخط الأمامي على الثلاثي محرز وفيل فودين ورحيم سترلينج ضمن خطة 4-3-3.

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر - روبين دياز - إيميريك لابورت - جواو كانسيلو.

خط الوسط: برناردو سيلفا - رودري - كيفن دي بروين.

خط الهجوم: رياض محرز - فيل فودين - رحيم سترلينج.

صحيفة "أبولا" البرتغالية أشارت في تقرير لها أن الثنائي العربي زهير فضال وإسلام سليماني سيتواجدان في التشكيلة الأساسية لفريق سبورتنج لشبونة ضد مان سيتي.

وسيلعب المدرب روبين أموريم بخطة 3-4-2-1، مع وضع سليماني كمهاجم صريح لفريقه ضد رفاق مواطنه رياض محرز.

حراسة المرمى: أنتونيو أدان.

خط الدفاع: جونكالو إيناسيو - سبستيان كواتيس - زهير فضال.

خط الوسط: ريكاردو إيسجايو - دانييل براجانكا - جواو باولينيا - روبين فينجاري.

خط الهجوم: نونو سانتوس - بابلو سارابيا - إسلام سليماني.