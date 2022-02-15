سان جيرمان يواجه الريال في قمة من العيار الثقيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في العالم، صوب ملعب حديقة الأمراء، لمتابعة قمة باريس سان جيرمان الفرنسي، وريال مدريد الإسباني، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.



يسعى سان جيرمان إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق الفوز بنتيجة كبيرة أمام ريال مدريد، وتسهيل مهمته قبل لقاء الإياب في سانتياغو بيرنابيو، والذي سيكون له "القول الفصل" في حسم هوية صاحب بطاقة العبور إلى الدور التالي.

ويستهدف ريال مدريد بقيادة كارلو أنشيلوتي الخروج بنتيجة إيجابية أمام الفريق الباريسي في عقر داره، وحسم الصعود قبل مباراة العودة في إسبانيا.

ودائماً ما تكون مواجهات سان جيرمان ضد الريال في غاية القوة والندية خلال السنوات الأخيرة، وكانت آخر مباراة بينهما في دور مجموعات دوري الأبطال 2019-2020، وحسم الفريق الفرنسي لقاء الذهاب بثلاثية، فيما تعادلا بالإياب 2-2.

ويتسلح الفريق الباريسي في مباراة اليوم بنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي يمتلك سجل تهديفى رائع في مواجهاته السابقة ضد ريال مدريد، وذلك عندما كان لاعباً في صفوف برشلونة، حيث سجل 26 هدفاً أمام "الملكي" في جميع البطولات، خلال مشاركته في 45 مباراة، بالإضافة إلى 14 تمريرة حاسمة.

وخرج سيرجيو راموس من حسابات المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، لتأثره مرة أخرى بمشاكل في الكاحل، حيث تدرب قلب الدفاع وحده طوال هذا الأسبوع.

وشهد تدريب سان جيرمان الأخير مشاركة جميع اللاعبين، بمن فيهم البرازيلي نيمار بجاهزية كاملة، استعداداً لقمة الريال، بالإضافة لتواجد ليونيل ميسي، وكيليان مبابي، وماركو فيراتي، وباقي نجوم "بي إس جي".

بينما يسعى كريم بنزيما للمشاركة أمام باريس سان جيرمان، بالرغم من تحذير الأطباء بالمخاطرة باللاعب، لعدم تعافيه الكامل من الإصابة.

وتأهل باريس سان جيرمان إلى هذا الدور، بعدما أنهى دور المجموعات في المركز الثاني على جدول ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 11 نقطة خلف مانشستر سيتي، بينما تأهل ريال مدريد بعد التواجد في المركز الأول بالمجموعة الرابعة برصيد 15 نقطة.