تحديد موعد مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 2022

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" موعد مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا.



وكانت قرعة المرحلة الحاسمة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا قد أوقعت منتخب مصر في مواجهة السنغال، حيث ستكون مباراة الذهاب في مصر، بينما ستكون مباراة العودة في داكار.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي عن إقامة مباراة مصر والسنغال في ذهاب المرحلة الحاسمة من تصفيات كأس العالم 2022 على ملعب استاد القاهرة، يوم 25 مارس/آذار المقبل.

وأشار "الفيفا" إلى أن مباراة الإياب على الملعب الأولمبي في السنغال يوم 28 من الشهر نفسه.

وكانت قنوات "أون تايم سبورتس" المصرية قد أعلنت في وقت سابق عن نقل مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم عبر شاشتها.

يُذكر أن المباراة تعد تكرارا لنهائي بطولة كأس أمم أفريقيا، والتي حسمها منتخب "أسود التيرانجا" بركلات الترجيح.