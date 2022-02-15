موعد مباراة الزمالك وسموحة اليوم في الدوري.. والقناة الناقلة.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف سموحة، نظيره الزمالك، في الخامسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، على باستاد برج العرب، في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة، بينما يأتي سموحة في المركز الرابع بـ15 نقطة.

ويدخل الزمالك اللقاء متأثرا بتعادله على أرضه أمام بترو أتلتيكو الأنجولي في الجولة الأولى من دور المجوعات الإفريقي.

التشكيل المتوقع للزمالك

ومن المقرر أن يبدأ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، مباراة اليوم، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع: أحمد أبو الفتوح، محمود حمدي الونش، محمود علاء، حمزة المثلوثي.

الوسط: محمد أشرف روقا، إمام عاشور، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي.

الهجوم: سيف الدين الجزيري.

القناة الناقلة

تنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 1 ON TIME SPORTs بشكل حصري.