موعد مباراة ليفربول وإنتر في أبطال أوروبا.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف إنتر ميلان الإيطالي، نظيره ليفربول الإنجليزي، الذي يلعب له النجم المصري محمد صلاح، في العاشرة مساء الأربعاء، على ملعب "جوزيبي مياتزا" في مدينة ميلانو، في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

ليفربول تمكن من الفوز بصدارة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة، بعد أن جمع 18 نقطة من الفوز في ست مباراة.

أما إنتر، فقد احتل وصافة المجموعة الرابع برصيد 10 نقاط، متخلفًا بفارق خمس نقاط عن ريال مدريد الذي نجح في خطف صدارة المجموعة، وتأهل "النيراتزوري" بعد أن حقق الفوز في ثلاث مباريات وتعادل، وتعرض لهزيمتين.

التشكيل المتوقع لليفربول

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب يورجن كلوب على التشكيل الآتي..

أليسون

ترنت ألكساندر آرنولد - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون

جوردان هندرسون - فابينيو - تياجو

محمد صلاح - ديوجو جوتا - ساديو ماني

التشكيل المتوقع لإنتر

من المتوقع أن يعتمد المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي على التشكيل الآتي..

سمير هاندانوفيتش

ميلان شكرينيار - ستيفان دي فري - أليساندرو باستوني

دينزل دومفريس - أرتورو فيدال - مارسيلو بروزوفيتش - هاكان تشالهان أوغلو - إيفان بيريشيتش

لاوتارو مارتينيز - إدين دجيكو

القنوات الناقلة

تذاع المباراة حصريا على قناة beIN SPORTS PREMIUM 1، بتعليق: عصام الشوالي.