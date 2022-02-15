شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الزمالك وسموحة فى الدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الزمالك وسموحة ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري والتي ستقام على استاد برج العرب.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية غرف عمليات لتأمين الجماهير وطاقم التحكيم وممر اللاعبين، وخلق أجواء آمنة للحضور.

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك عودة محمود علاء مدافع الفريق للتشكيل الأساسي في مباراة الزمالك اليوم الثلاثاء أمام سموحة، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري والتي ستقام على استاد برج العرب.

ومن المتوقع ان يبدأ كارتيرون المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع: أحمد أبو الفتوح، محمود حمدي الونش، محمود علاء ، حمزة المثلوثي.

الوسط: روقا، إمام عاشور، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي.

الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويدخل الزمالك مباراة اليوم فى المركز الثانى بجدول الترتيب برصيد 19 نقطة بفارق الأهداف عن الأهلى المتصدر صاحب نفس الرصيد من النقاط، وإن كانت له مباراة مؤجلة.



