شكرا لقرائتكم خبر عن المفاوضات في الأمتار الأخيرة ..موسيماني يُجدد عقد تدريبه للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مطلع داخل إدارة النادي الأهلي أن مفاوضات تجديد عقد الجنوب افريقي بيتسو موسيماني أصبحت في الأمتار الأخيرة بعد فترة من المحادثات الدائرة بين الطرفيين، ونشوب خلاف على أكثر من بند في التعاقد بين الطرفيين، قبل التوصل في النهاية لصيغة نهائية تم التوافق عليها قبل توقيع العقود بشكل رسمي وهو الأمر الذي سيحدث خلال الساعات القادمة.

وكشف المصدر أن عقد موسيماني الجديد سيمتد لمدة موسمين، مع وجود شرط جزائي في العقد يساوي قيمة راتب أربعة أشهر على أن يرتفع راتب المدرب الجنوب افريقي من 120 الف دولار الى 165 الف دولار شهرياً بجانب بعض الامتيازات الأخرى ورفع قيمة مكافأة الفوز بالبطولات المختلفة.

وأصدرت الشركة التي تدير أعمال بيتسو موسيماني مؤخراً بياناً توضح من خلاله حقيقة الأنباء التي ترددت طوال الفترة الماضية بخصوص تجديد موسيماني لتعاقده مع النادي الأهلي، وقالت الشركة عبر حسابها الرسمي على تويتر: موسيماني اتفق مع الأهلي على شروط عقده مع النادي..الحقيقة هي أن جميع شروط العقد تم الاتفاق عليها بين ممثل نادي الأهلي ووكيلته السيدة مويرا"

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الهلال السوداني في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، وحدد موسيماني جانبا من التدريبات الاستشفائية للاعبين اليوم، بالإضافة إلى برنامج بدني لتجهيز اللاعبين وتفاديا للإجهاد والإصابات، بعد رحلة كأس العالم للأندية وكأس الأمم الإفريقية التي شارك فيها لاعبو الأهلي.