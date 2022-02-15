شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة سموحة والزمالك اليوم الثلاثاء 15 /2 /2022 بالدورى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل الزمالك اختبارا صعبا اليوم، عندما يحل ضيفا على سموحة باستاد برج العرب، ضمن الجولة التاسعة من مسابقة الدورى الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وسموحة

تقام فى الخامسة والنصف مساء اليوم مباراة الزمالك وسموحة باستاد برج العرب فى إطار الجولة التاسعة للدورى فى مواجهة صعبة للطرفين نظراً لقوة المباراة داخل وخارج الخطوط.

موقف الزمالك وسموحة فى جدول الدوري

ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 19 نقطة خلف الأهلي، الذي يتفوق بأفضلية المواجهات المباشرة ، بينما يأتي سموحة في المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، بعد فوزه في 4 مباريات، وتعادل في 3، بينما خسر في مباراة واحدة فقط.

الغندور حكماً للزمالك وسموحة

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، اختيار الحكم الدولى أحمد الغندور لإدارة مباراة الزمالك وسموحة ويعاونه كل من هانى خيرى ومحمد لطفى مساعدان، ونادر قمر الدولة حكم رابع، ومحمد سلامة حكم فيديو وسامى هلهل مساعد فيديو.

الزمالك يتفوق على سموحة فى 18 مباراة بالدوري

18 مباراة جمعت الطرفين في مسابقة الدوري منذ صعود سموحة موسم 2010 – 2011 ، الأرقام تعطي أفضلية كبيرة للزمالك بـ 9 حالات فوز و23 هدفاً مقابل 3 انتصارات و15 هدفاً للفريق السكندري و6 تعادلات أخرها (3 – 3) في الجولة 26 الموسم الماضي.

وإجمالا يقف التاريخ في صف الزمالك، الذي حقق الفوز في 13 مواجهة، من أصل 22 لقاء جمعه بسموحة بكل البطولات، بينما انتصر الأخير 3 مرات فقط، وسيطر التعادل على 6 مباريات.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام سموحة

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد أبو جبل في حراسة المرمى امامه الرباعى حازم المثلوثى ومحمود علاء ومحمود الونش واحمد أبو الفتوح وفى الوسط إمام عاشور وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وأشرف بن شرقى وشيكابالا وسيف الدين الجزيرى .

القنوات الناقلة لمباراة سموحة والزمالك

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وسموحة اليوم الثلاثاء بالدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.