شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب .. حلا فوزى لاعبة الاسكواش: بحب البيتزا وهنا الزاهد ونفسى أكون فاشون ديزاينر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدا عن الرياضة وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهر من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى حلا محمد فوزى لاعبة الاسكواش بنادى سموحة .

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

الرسم

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟

البيتزا

من نجمك المفضل ؟

محمد هنيدي

من مطربك المفضل ؟

عمرو دياب

لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه ؟

فاشون ديزاينر

لما تتعاكسى فى الشارع .. ايه بيكون رد فعلك ؟

بعمل نفسى مش سامعة

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟

هنا الزاهد

بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

الكاجوال

ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟

يكون رياضى أفضل