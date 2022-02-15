شكرا لقرائتكم خبر عن عودة يعلن تشكيل المقاولون لمواجهة المحلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد عودة المدير الفنى لفريق المقاولون تشكيل لاعبيه فى مواجهة غزل المحلة بالجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري العام، والتي يستضيفها استاد غزل المحلة بتمام الثالثة مساء في لقاء لا يخلو من المتعة والإثارة.

و ضم تشكيل المقاولون كلا من ، أمير عابد و محمود عزت و أحمد عفيفى و أحمد عبد العزيز زيزو و حسن شاهين و محمد مجلى و أحمد الشيمى و فاروق كابور و لويس أدوار و أمادو نياس و عماد فتحى .

وتعد مباراة اليوم هي أول لقاء رسمي لمحمد عودة المدير الفني للمقاولون العرب في الدوري العام، وذلك بعد استقالته خلال الفترة الماضية من تدريب غزل المحلة ليعود إلى بيته المقاولون الذي وافق على إقالة مدربه السابق عماد النحاس، كما يعد اللقاء أيضاً أول اختبار لغزل المحلة تحت قيادته الفنية الجديدة لعبد الحميد بسيوني والذي تولى المسؤولية بعد رحيل عودة.

ويدخل غزل المحلة المباراة محتلاً المركز 11 بجدول مسابقة الدوري العام، بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز غزل المحلة في مباراتين وتعادل في 4 لقاءات أخرى، وخسر في مباراتين أيضاً كانتا أمام الأهلي والزمالك، وسجل لاعبو المحلة 10 أهداف واستقبلت شباكهم 11 هدفاً آخر.

بينما يدخل فريق المقاولون العرب اللقاء، متسلحاً بخمس صفقات جديدة عقدها خلال الميركاتو الشتوي الماضي، ويحتل ذئاب الجبل المركز الـ 15 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 6 نقاط بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز المقاولون في مباراة وحيدة وتعادل في 3 لقاءات وخسر 4 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 9 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفاً أخر.