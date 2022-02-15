شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تبعد حسين فيصل عن سموحه بسبب " الركبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتكى لاعب الفريق الكروى الأول بنادى سموحه حسين فيصل من آلام فى الركبة وخرج من تشكيلة الفريق فى اللحظات الأخيرة استعدادا لمباراة الزمالك المقرر إقامتها اليوم على ستاد برج العرب .

وعلى الفور أعطى أحمد سامى المدير الفنى للفريق الأول تعليماته للجهاز الطبى بعرض اللاعب على أخصائى عظام خوفا من تفاقم الإصابة ، وتعد هذه الصدمة هى الثالثة للجهاز الفنى قبل مباراة الزمالك حيث يغيب عن الفريق مروان حمدى و واحمد بيكهام عن تشكيله الفيق بسبب الإيقاف .

ويخوض سموحه المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الذى حققه في الجولة الماضية خارج ملعبه على البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف وارتفاع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع بالمسابقة .