شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تبعد حسين فيصل عن سموحه بسبب " الركبة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اشتكى لاعب الفريق الكروى الأول بنادى سموحه حسين فيصل من آلام فى الركبة وخرج من تشكيلة الفريق فى اللحظات الأخيرة استعدادا لمباراة الزمالك المقرر إقامتها اليوم على ستاد برج العرب .
وعلى الفور أعطى أحمد سامى المدير الفنى للفريق الأول تعليماته للجهاز الطبى بعرض اللاعب على أخصائى عظام خوفا من تفاقم الإصابة ، وتعد هذه الصدمة هى الثالثة للجهاز الفنى قبل مباراة الزمالك حيث يغيب عن الفريق مروان حمدى و واحمد بيكهام عن تشكيله الفيق بسبب الإيقاف .
ويخوض سموحه المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الذى حققه في الجولة الماضية خارج ملعبه على البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف وارتفاع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع بالمسابقة .
ويسعى أحمد سامى المدير الفني لسموحه لإستغلال حالة النشوة عند لاعبيه من أجل خطف نقاط مباراة الزمالك للتقدم خطوة مهمة في الجدول للعودة من جديد للمشاركة في البطولات القارية في ظل ثبات المستوى الفني عند الفريق منذ انطلاق الدورى .
وقد قام مجلس إدارة سموحه بصرف مكافأة فوز البنك الأهلى على اللاعبين لتحفيزهم قبل مواجهة الزمالك ولمواصلة الإنتصارات .