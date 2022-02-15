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مباراة الزمالك اليوم .. محمود علاء يقود دفاع الأبيض أمام سموحة

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القاهرة - سامية سيد - قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك عودة محمود علاء مدافع الفريق للتشكيل الأساسي في مباراة الزمالك اليوم الثلاثاء أمام سموحة، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري والتي ستقام على استاد برج العرب.

 

مباراة الزمالك اليوم تشهد عودة محمود علاء للتشكيل الأساسى

وقرر كارتيرون عودة علاء للتشكيل عقب تراجع مستوى محمد عبد الغني بالإضافة لتألق محمود علاء في التدريبات الأخيرة التي سبقت المباراة.

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ومن المنتظر ان يتحرك فريق الزمالك من فندق الإقامة الي ملعب المباراة بعد قليل عقب تناول وجبة الغداء ، فيما سيعلن كارتيرون التشكيل الرسمي للمباراة فور الوصول الي ملعب برج العرب.

 

مباراة الزمالك اليوم .. اعرف التشكيل المتوقع

ومن المتوقع ان يبدأ كارتيرون المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع: أحمد أبو الفتوح، محمود حمدي الونش، محمود علاء ، حمزة المثلوثي.

الوسط: روقا، إمام عاشور، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي.

الهجوم: سيف الدين الجزيري.

 

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ويدخل الزمالك مباراة اليوم فى المركز الثانى بجدول الترتيب برصيد 19 نقطة بفارق الأهداف عن الأهلى المتصدر صاحب نفس الرصيد من النقاط، وإن كانت له مباراة مؤجلة.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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