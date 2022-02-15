تسريب «مكالمة منسوبة» إلى أحمد وأمير مرتضى منصور تهز أرجاء الزمالك.. وأول تعليق من أيمن يونس بعد ورود إسمه: «احنا رجالة وهعرف أخد حقي وحق أمي وولادي»

الشارقة - اميمة ياسر -

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع صوتي منسوب لأمير وأحمد مرتضى منصور، وهما يتحدثان خلاله عن خطة دخول أحمد مرتضى منصور انتخابات الزمالك، والتي أجريت يوم الجمعة الماضي، وهو المقطع الذي أثار جدلاً كبيراً على السوشيال ميديا خاصة بين جماهير القلعة البيضاء.

وخلال التسريب، نصح أمير مرتضى، المشرف على الكرة بنادي الزمالك حالياً، شقيقه أحمد بعدم نزول الانتخابات على منصب نائب رئيس النادي خوفاً من سقوطه في الانتخابات، إذ نصحه بالنزول كعضو مجلس إدارة، وهو ما حدث لاحقا حيث نجح أحمد مرتضى منصور ضمن قائمة والده بالكامل التي اكتسحت انتخابات النادي الأبيض.

وورد في التسريب ذكر اسم أيمن يونس، الذي رشحه أحمد مرتضى للنزول كنائب رئيس مجلس إدارة، إلا أن أمير، ووفقاً للتسريبات المزعومة، رفضه خوفا من مضايقة والده في مجلس الإدارة.

كما أن التسريب المنسوب لنجليّ مرتضى منصور، حمل بعض الألفاظ الخادشة للحياء تجاه بعض الشخصيات، بينهم أيمن يونس نجم الزمالك، وأحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي السابق، وخالد لطيف أمين الصندوق الحالي، وهشام نصر رئيس اتحاد كرة السلة السابق، وهاني العتال المرشح السابق على منصب نائب الرئيس.

أول تعليق من أيمن يونس

من جانبه، علّق نجم الزمالك السابق أيمن يونس على التسريب المزعوم، وذلك من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر".

وقال يونس في تغريدته: "احنا رجاله و أكيد حا اعرف أخد حقي و حق أمي و أولادي، المستشار أحمد جلال بيقولي احتمال فيك. تركيب يقصد، وانا بقوله المحكمه هي اللي تفصل..عزيزي، احنا اتربينا محترمين سفراء مهذبين لنادي الزمالك و مصر و لعبه كره القدم..بس ولا بنهلل و لا بنطبل..و الاهم ما بسبش حقي.فما بالك بحق أمي“.

ووفقاً لتغريدة أيمن يونس، فإن أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس النادي السابق والمقرب من مرتضى منصور، والذي تم ذكر اسمه في التسريبات أيضاً، أشار إلى احتمالية كونها ملفقة.

يشار إلى أن المستشار مرتضى منصور، فاز برئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك، في انتخابات فبراير 2022 أمام منافسه اللواء أحمد سليمان.

وضمت قائمة مرتضى منصور كلًا من: مصطفى هدهود “نائب للرئيس”، وخالد لطيف “أمينًا للصندوق”، والأعضاء فوق السن: جمال عبد الحميد، وأحمد مرتضى منصور، وعلاء الدين ناجي، وعلاء مقلد، ومريم نصحي، وسليمان وهدان، والأعضاء تحت السن: بسنت سيد جوهر، ومحمود طه، وأحمد دعبس.