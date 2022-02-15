الزمالك يواجه سموحة وموقعة نارية بين باريس سان جيرمان وريال مدريد.. أبرز مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الثلاثاء عدد من المباريات الهامة والمرتقبة في مختلف الدوريات الكبرى على مستوى العالم.

ويواجه اليوم الزمالك فريق سموحة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، فيما يلتقي مانشستر يونايتد مع برايتون في الدوري الإنجليزي.

كما أن عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع مواجهة مرتقبة تجمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني، ضمن منافسات جولة الذهاب من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وفيما يلي قائمة بمباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة لها:

الدوري المصري

غزل المحلة x المقاولون العرب – الساعة الثالثة عصراً على قناة on time sport

سموحة x الزمالك – الساعة الخامسة والنصف مساء على قناة on time sport

دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة x مانشستر سيتي – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

باريس سان جيرمان x ريال مدريد – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإنجليزي الممتاز

مانشستر يونايتد x برايتون – الساعة العاشرة والربع مساء على قناة beIN Sports 1 HD