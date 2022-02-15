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الزمالك يواجه سموحة وموقعة نارية بين باريس سان جيرمان وريال مدريد.. أبرز مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة

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الشارقة - اميمة ياسر -     

تقام اليوم الثلاثاء عدد من المباريات الهامة والمرتقبة في مختلف الدوريات الكبرى على مستوى العالم.

ويواجه اليوم الزمالك فريق سموحة ضمن منافسات الممتاز، فيما يلتقي مانشستر يونايتد مع برايتون في .

كما أن عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع مواجهة مرتقبة تجمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني، ضمن منافسات جولة الذهاب من بطولة .

وفيما يلي قائمة بمباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة لها:

الدوري المصري

غزل المحلة x المقاولون العرب – الساعة الثالثة عصراً على قناة on time sport         

سموحة x الزمالك – الساعة الخامسة والنصف مساء على قناة on time sport 

دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة x مانشستر سيتي – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium        

باريس سان جيرمان x – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإنجليزي الممتاز

مانشستر يونايتد x برايتون – الساعة العاشرة والربع مساء على قناة beIN Sports 1 HD

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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