شكرا لقرائتكم خبر عن الرحلة انتهت مبكراً .. الأهلي يبحث عن عرض لتسويق ميكيسوني وعودة بادجي واردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن رحلة الموزمبيقي لويس ميكيسوني مهاجم الأهلي اوشكت على الانتهاء مع المارد الأحمر مبكراً، بعد فشله في اثبات جدارته بارتداء القميص الأحمر منذ انتقاله اليه مع بداية الموسم الجاري قادماً من سيمبا التنزاني.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي أن هناك استياء كبير من مستوى ميكيسوني والذي لا يرقى لمستوى أي لاعب محترف أخر داخل الفريق، مشدداً أن اللاعب الموزمبيقي أصبح قاب قوسين أو أدني من الرحيل حال استمرار مستواه بهذا الشكل على أن يتم استبداله بلاعب أخر سواء عن طريق ضم لاعب جديد أو اتخاذ قرار بعودة السنغالي اليو بادجي بعد تألقه الكبير مع نادي أميان الفرنسي بعد اعارته اليه.

ويقدم بادجي مستويات مميزة فى دوري الدرجة الثانية هذا الموسم، وأصبح رابع هدافي المسابقة بتسجيله 10 أهداف فى 16 مباراة احتل بها المركز الرابع فى جدول ترتيب الهدافين، ويمتلك بادجي أفضل نسبة تسجيل بين مهاجمي دوري الدرجة الثانية بمعدل هدف كل 102 دقيقة، متفوقًا على ثلاثي المركز الأول فى ترتيب الهدافين أصحاب الـ13 هدفاً والذين يمتلكون معدل تسجيل كالتالي..

وبدأ بادجي مشواره مع أميان بشكل متواضع حيث لم يسجل سوى هدف وحيد في أول 8 مباريات وبعدها توهج بتسجيله 9 أهداف في آخر 8 مباريات وأخرها هدفين في المباراة الأخيرة بدوري الدرجة الثانية الفرنسي والتي أقيمت أمام نيور.