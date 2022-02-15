شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء يقود دفاع الزمالك اليوم أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك عودة محمود علاء مدافع الفريق للتشكيل الأساسي في مباراة اليوم أمام سموحة، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري والتي ستقام على استاد برج العرب.

وقرر كارتيرون عودة علاء للتشكيل عقب تراجع مستوى محمد عبد الغني بالإضافة لتألق محمود علاء في التدريبات الأخيرة التي سبقت المباراة.

ومن المنتظر ان يتحرك فريق الزمالك من فندق الإقامة الي ملعب المباراة بعد قليل عقب تناول وجبة الغداء ، فيما سيعلن كارتيرون التشكيل الرسمي للمباراة فور الوصول الي ملعب برج العرب.

ومن المتوقع ان يبدأ كارتيرون المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع: أحمد أبو الفتوح، محمود حمدي الونش، محمود علاء ، حمزة المثلوثي.

الوسط: روقا، إمام عاشور، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي.

الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويدخل الزمالك مباراة اليوم فى المركز الثانى بجدول الترتيب برصيد 19 نقطة بفارق الأهداف عن الأهلى المتصدر صاحب نفس الرصيد من النقاط، وإن كانت له مباراة مؤجلة.