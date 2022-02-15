شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخوض مران وحيد في السودان قبل مباراة الهلال بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مراناً وحيداً بالسودان قبل مواجهة الهلال بدوري أبطال أفريقيا ، حيث تقرر خوض المارد الأحمر مراناً عصر الخميس على ملعب الجوهرة الزرقاء الذي سيستضيف مواجهة الهلال وفي نفس التوقيت ، الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

واستقر الجهاز الفنى للأهلى بقيادة المدرب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى على إقامة مران للفريق قبل السفر للسودان، لمواجهة الهلال يوم 18 فبراير الجارى بدورى أبطال أفريقيا.

وينوى الجهاز الفنى للأهلى إقامة مران للفريق صباح غد بالتتش ثم التوجه لاستاد القاهرة لبدء رحلة السفر للسودان، حيث تُقلع طائرة المارد الأحمر الخاصة فى الثانية والنصف عصراً لخوض المباراة التى ستقام باستاد الجوهرة الزرقاء بالخرطوم فى الثالثة عصر الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة.

ويلعب الأهلي مع الهلال في الجولة الثانية بعدما تم تأجيل الجولة الأولى أمام المريخ، التى كان مُقرر لها 11 أو 12 فبراير الجارى بسبب مشاركة الأهلي فى بطولة كأس العالم للأندية بالإمارات.

وعادت بعثة الأهلي للقاهرة ظهر الأحد قادمة من الإمارات بعد الحصول على برونزية مونديال الأندية للعام الثاني على التوالي والثالثة في تاريخ الأهلى بعد الفوز على الهلال السعودى برباعية نظيفة عصر السبت الماضى فى مباراة تحديد المركز الثالث بالبطولة العالمية التى شارك فيها الأهلى 7 مرات.