شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يستعين بالشباب لمواجهة غيابات الأهلى محلياً وأفريقياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى الاستعانة ببعض عناصر الفريق الشابة، يأتى فى مقدمتهم زياد طارق ومحمد مغربى ومحمد أشرف، خلال الفترة المقبلة من أجل مواجهة ضغط المباريات المتوقع للفريق محلياً وأفريقياً خلال الفترة المقبلة.

ويخوض الأهلى الفترة المقبلة ارتباطات مهمة محلياً وأفريقياً، حيث سيلعب مع الهلال السودانى أفريقياً ثم سيلعب مع المقاصة بالدورى ثم صن داونز بدورى الأبطال.

ويرغب موسيمانى فى الاستعانة بالعناصر الشابة أمثال زياد ومحمد أشرف ومغربى، بعدما تألقت هذه العناصر فى بطولة كأس الرابطة التى خاضها الفريق مؤخراً، لاسيما أن الأهلى يعانى من غيابات كثيرة للإصابة.

ويستعد فريق الأهلى لخوض مباراة قوية الفترة المقبلة، حيث سيلعب مع الهلال السودانى فى الثالثة عصر يوم 18 فبراير الجارى بتوقيت القاهرة فى الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال أفريقيا التى يحمل الأهلى لقبها فى آخر موسمين و10 مرات في تاريخه.

ويلعب الأهلى مع الهلال في الجولة الثانية بعدما تم تأجيل الجولة الأولى أمام المريخ التى كان مُقرراً لها 11 أو 12 فبراير الجارى بسبب مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية بالأمارات.