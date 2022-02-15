شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يدرس تجميد أفشة وأيمن أشرف أمام الهلال بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه النية لدى الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني لتجميد ثنائي الفريق محمد مجدي أفشة وايمن أشرف في مباراة الفريق أمام الهلال السوداني ببطولة دوري ابطال أفريقيا.

ويرغب المدير الفني للأهلي في مواجهة الهلال بنفس تشكيل الفريق في مباراة الهلال السعودي الأخيرة بمونديال الأندية التى شارك فيها محمد عبد المنعم بدلاً من أيمن أشرف وأحمد عبد القادر بدلاً من أفشة.

ويحسم موسيماني الجدل بشأن مشاركة عبد القادر ومحمد عبد المنعم خلال التدريبات المقبلة في مصر والسودان والتى ستسبق مباراة الهلال المرتقبة.

وإستقر الجهاز الفنى للأهلى على إقامة مران للفريق قبل السفر للسودان، لمواجهة الهلال يوم 18 فبراير الجارى بدورى أبطال أفريقيا.

وينوى الجهاز الفنى للأهلى إقامة مران للفريق صباح غد بالتتش ثم التوجه لاستاد القاهرة لبدء رحلة السفر للسودان، حيث تُقلع طائرة المارد الأحمر الخاصة فى الثانية والنصف عصراً لخوض المباراة التى ستقام باستاد الجوهرة الزرقاء بالخرطوم فى الثالثة عصر الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة.

ويلعب الأهلى مع الهلال فى الجولة الثانية بعدما تم تأجيل الجولة الأولى أمام المريخ، التى كان مُقرر لها 11 أو 12 فبراير الجارى بسبب مشاركة الأهلى فى بطولة كأس العالم للأندية بالإمارات.

وعادت بعثة الأهلى للقاهرة ظهر الأحد قادمة من الإمارات بعد الحصول على برونزية مونديال الأندية للعام الثاني على التوالي والثالثة في تاريخ الأهلى بعد الفوز على الهلال السعودى برباعية نظيفة عصر السبت الماضى فى مباراة تحديد المركز الثالث بالبطولة العالمية التى شارك فيها الأهلى 7 مرات.