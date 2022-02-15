شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يعقد لقاء حوارياً مع الشباب بالوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار لقاءاته مع شباب مصر من جميع المحافظات، التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مجموعة من شباب وفتيات الجامعات المشاركين في مهرجان العاب جامعات الجنوب وشباب البرنامج الرئاسي لأبناء المحافظات الحدودية في لقاء حواري مفتوح، وذلك ضمن برنامج زيارته لمحافظة الوادي الجديد.

وأقيم اللقاء بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ‚اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ‚اللواء أشرف عطية محافظ أسوان واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج وعدد من الساده رؤساء الجامعات واعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات السياسية والتنفيذية بالمحافظة..

وفى كلمته، قال الدكتور أشرف صبحي:"أن مصر تعيش عصر نهضة شاملة في مختلف المجالات في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتشهد الدولة انجازات كبيرة فى مجال المشروعات والتنمية على مستوى جميع القطاعات وفي ظل التحديات التي تواجهها من أجل مستقبل أفضل"

كما أكد وزير الشباب والرياضة على أهمية مواصلة الشباب للتعلم، واكتساب المزيد من المهارات، وبذل الجهد لتحقيق أهدافهم، مشيراً إلى برامج ومشروعات الوزارة التي تنفذها من أجل تأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل، وتشجيعهم على الإقبال على المشروعات الصغيرة، وإقامة ملتقيات توظيف للشباب بالقطاع الخاص، واضاف أن مبادرة حياة كريمة هى مشروع القرن الـ 21 .

ولفت صبحى إلى أن العمل يتم بشكل مستمر، و هناك متابعة لكل ما يتم بالمبادرة، و أن هناك برامج كثيرة تقوم بها الوزارة لمساعدة مراكز الشباب، وبناء قدرات الشباب على المستوى البدني والعقلي.

وأشار إلى أن الجانب التطويري و التشغيلي نعمل فيه على تأسيس برامج لمساهمة مراكز الشباب فى المجتمع و القري. كما أن مراكز الشباب ستسهم فى تطوير الجانب الرياضي والثقافي والعقائدي.

ومن جانبه، أوضح اللواء محمد الزملوط أن المحافظة تحتفل بإنجازات جديدة تخدم شباب ومواطني المحافظة، مشيداً بإضافات وزارة الشباب والرياضة على مستوى الإنشاءات والبنية التحتية، والأنشطة والبرامج الرياضية المقدمة للنشء والشباب.

وخلال اللقاء قام وزير الشباب بتكريم دانة محمد جلال بتعيينها سفيرة الطلائع بجمهورية مصر العربية.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها وزير الشباب والرياضة صباح اليوم لمحافظة الوادى الجديد .











