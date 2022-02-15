شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رفض الأهلي التفريط في الشناوي ..أبو جبل على رادار النصر السعودي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علم الخليج 365 أن نادي النصر السعودي لازال يكثف من جهوده للبحث عن حارس سوبر لتدعيم صفوفه بداية من الموسم الجديد، وكان محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخبنا الوطني على رأس المرشحين للانتقال للنادي السعودي في أكثر من مناسبة في ظل الاقتناع الكبير بقدراته، إلا أن الصفقة لم تُكلل بالنجاح في ظل رفض الأهلي التفريط في حارسه الدولي.

ودخل محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك دائرة اهتمامات النصر السعودي بعد تألقه اللافت مع منتخبنا الوطني في بطولة كأس الأمم الافريقية الأخيرة التي أقيمت في الكاميرون، في ظل صعوبة ضم محمد الشناوي من ناحية ولأحقية الحارس الدولي في التوقيع لأي نادي خلال الفترة الحالية لانتهاء عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري

وفي شأن متصل يخضع محمد الشناوى لاختبار طبى اليوم الثلاثاء على هامش مران فريقه بعدما أجرى أمس أشعة سونار على العضلة الخلفية للاطمئنان على حالته الطبية والبدنية، ومن المقرر أن يُحدد جهاز الأهلى مصير محمد الشناوى من رحلة السودان خلال الساعات القليلة المقبلة، بناءً على نتيجة الأشعة والاختبار الطبى.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن الشناوى تعرض للحقن مرتين بالبلازما، وهناك التئام للتمزق الذى تعرض له أثناء مشاركته فى كأس الأمم الأفريقية، وأشار طبيب الفريق إلى أن الشناوى بدأ تنفيذ مراحل متقدمة من التأهيل البدنى أثناء تواجده فى معسكر الفريق فى أبو ظبى، وأجرى أشعة أمس ويخضع لفحص طبى اليوم الثلاثاء لتحديد موقفه من السفر مع الفريق إلى السودان وإمكانية لحاقه بمباراة الهلال فى دورى أبطال أفريقيا.